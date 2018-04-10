İran'dan tehdit gibi açıklama
İsrail'in Suriye'de Esad rejimine ait havaalanını bombalaması İran ve Rusya'yı kızdırdı. Şam'da bulunan İranlı yetkililer, bu saldırının yanıtsız kalmayacağını vurguladı.
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