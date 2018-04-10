Facebook Twitter Rss

İran'dan tehdit gibi açıklama

İran'dan tehdit gibi açıklama.16631
  • Giriş : 10.04.2018 / 14:55:00

İranlı yetkililer, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıya sert çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İsrail'in Suriye'de Esad rejimine ait havaalanını bombalaması İran ve Rusya'yı kızdırdı. Şam'da bulunan İranlı yetkililer, bu saldırının yanıtsız kalmayacağını vurguladı.

Akşener, o 2 parti ile ittifak yapacak

O ülkede 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD'nin Suriye tehdidine Çin'den yanıt

ABD'nin Suriye tehdidine Çin'den yanıt

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye tehdidine Çin'den yanıt gecikmedi.

Trump'tan flaş karar! Az önce açıklandı

Trump'tan flaş karar! Az önce açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili kararı merakla bekleniyor.

 

İngiltere'den kimyasal saldırı açıklaması

İngiltere'den kimyasal saldırı açıklaması

İngiltere'den Suriye'deki kimyasal saldırı ile ilgili açıklama geldi.

ABD saldırıyı önceden biliyordu!

ABD saldırıyı önceden biliyordu!

Suriye'de askeri havaalanına yapılan saldırı hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

 

Fransa Cumhurbaşkanı, Trump ile ne konuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı, Trump ile ne konuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Trump ile ne konuştuğu merak konusu oldu.

Rusya'nın ABD hazırlığı!

Rusya'nın ABD hazırlığı!

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hazırlık yapıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya