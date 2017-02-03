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İran'dan Trump'a aynı sertlikte yanıt!

İran'dan Trump'a aynı sertlikte yanıt!.13361
  • Giriş : 03.02.2017 / 15:37:00

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim artıyor.

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İran'ın balistik füze denemesiyle başlayan tartışma karşılıklı açıklamalarla iyice alevlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a eski başkan Obama kadar kibar davranmayacağını belirtmesi üzerine İran'dan aynı sertlikte cevap geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'savaş' dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ilan eden ABD'ye Twitter hesabından yanıt verdi.

Zarif, "İran, halkının güvenliğini sağlamak için tehditlere aldırmaz. Asla savaş başlatmayacağız ancak yalnızca kendi savunma araçlarımıza güvenebiliriz" diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı giderek sertleşiyor. Trump, bugün attığı Twitter mesajında "İran ateşle oynuyor. Başkan Obama'nın 'kibarlığını' takdir etmediler. Ben Obama gibi kibar olmayacağım!" dedi.

TRUMP GÖZDAĞI VERDİ

Beyaz Saray’da iş adamlarını kabul ettiği bir toplantıda Trump'a Tahran’a karşı askeri seçeneklerin gündemde olup olmadığı soruldu. ABD Başkanı'nın yanıtı, "Hiçbir şey seçenek dışı değil" oldu.

ABD lideri, Perşembe günü daha hava aydınlanmadan Twitter mesajlarıyla yine İran'ı hedef almıştı.

Trump, ilk mesajında "İran, balistik füze fırlatma konusunda resmi olarak UYARILMIŞTI. ABD'nin kendileriyle yaptığı o korkunç anlaşma için minnettar olmalıydılar" yazdı. Devamında ise, "İran, ABD gelip 150 milyar dolarlık anlaşmayla can simidini atana kadar son demlerini yaşıyordu, çökmeye hazırdı" ifadesini kullandı.

Başkanlık koltuğunda iki haftadır oturan Donald Trump, seçim kampanyası boyunca Barack Obama yönetiminin İran'la yaptığı anlaşmayı sert sözlerle hedef almış ve 'felaket' kelimesini kullanmıştı.

Washington, İran'ı resmen uyardığını yerel saatle Çarşamba günü duyurmuştu. Tahran'ın Ortadoğu'da dengeleri bozduğunu belirten Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, "İran, bu anlaşma için ABD'ye müteşekkir olması gerekirken, daha da yüreklenmiş görünüyor" demişti.

ABD'den henüz İran'a nasıl bir tepki verileceğiyle ilgili bir açıklama yapılmış değil. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, daha önce füze testinin başarısız olduğunu duyurmuştu.

İRAN: DENEME BAŞARILI

Ancak İran'dan bugün füze denemesinin başarılı olduğu yönünde bir açıklama geldi.

Füze fırlatıldığını kabul eden Tahran yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının ihlal edilmediğini vurgulamıştı. BMGK'nın beş üyesi ve Almanya'nın İran'la imzaladığı anlaşma, Tahran'ın sekiz yıl boyunca balistik füze geliştirmesini engelliyor.

ABD medyası, 965 kilometre kateden füzenin atmosfere dönmeden infilak ettiğini bildirmişti.

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