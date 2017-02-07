Facebook Twitter Rss

İran'dan Trump'a nükleer anlaşma yanıtı

İran'dan Trump'a nükleer anlaşma yanıtı.17077
  • Giriş : 07.02.2017 / 11:25:00

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim yükseliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 'tarihin en kötü anlaşmaı' dediği nükleer anlaşamalar hakkında İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den açıklama geldi. Ruhani, nükleer anlamaların herkese faydası olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ne düşünürse düşünsün, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın kazan-kazan olduğunu ve bölgedeki tansiyonun yatıştırılması için bir basamak taşı olarak kullanılabileceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Ruhani, Trump'ın bu anlaşmayı 'tarihteki en kötü anlaşma' olarak gördüğünü hatırlatarak, "Bu kazan-kazan bir anlaşmadır. Herkes bundan faydalanıyor. Nükleer anlaşmalar, bölgeye güvenlik ve istikrar getirmesi için yapılacak görüşmelere örnek olarak kullanılabilir" dedi.

Sivas'ta TIR'la servis aracı çarpıştı: 19 yaralı

Murat Yıldırım ilk yayınında beğenilmedi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD Başkanı Trump: Obama beni seviyor

ABD Başkanı Trump: Obama beni seviyor

ABD Başkanı Donald Trump, Obama'ya ilişkin açıklama yaptı.

Gizli hapishanede 13 bin idam!

Gizli hapishanede 13 bin idam!

Uluslararası Af Örgütü, Suriye ile ilgili korkunç bir iddiayı gündeme getirdi.

 

Trump'ın başvurusu mahkemece reddedildi

Trump'ın başvurusu mahkemece reddedildi

ABD Başkanı Trump'ın ısrarına karşı mahkeme kararlı hareket ediyor.

Trump: ABD masum mu sanıyorsunuz?

Trump: ABD masum mu sanıyorsunuz?

Donald Trump, ülkesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Trump'tan şok Tweet'ler!

Trump'tan şok Tweet'ler!

Kararları ve sözleri ile gündemden düşmeyen Trump, yine dünyayı salladı.

İran'dan ABD'ye: Bomba yağdırırız!

İran'dan ABD'ye: Bomba yağdırırız!

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya