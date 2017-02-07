İran'dan Trump'a nükleer anlaşma yanıtı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 'tarihin en kötü anlaşmaı' dediği nükleer anlaşamalar hakkında İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den açıklama geldi. Ruhani, nükleer anlamaların herkese faydası olduğunu belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ne düşünürse düşünsün, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın kazan-kazan olduğunu ve bölgedeki tansiyonun yatıştırılması için bir basamak taşı olarak kullanılabileceğini söyledi.
Reuters'ın haberine göre Ruhani, Trump'ın bu anlaşmayı 'tarihteki en kötü anlaşma' olarak gördüğünü hatırlatarak, "Bu kazan-kazan bir anlaşmadır. Herkes bundan faydalanıyor. Nükleer anlaşmalar, bölgeye güvenlik ve istikrar getirmesi için yapılacak görüşmelere örnek olarak kullanılabilir" dedi.
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