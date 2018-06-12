İran'dan Trump-Kim görüşmesine tepki
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong'un'un görüşmesi hakkında açıklama yapan İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, ABD'yi hedef aldı.
İran Hükûmet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, ABD Başkanı Trump için "Uçakta attığı bir Twitle anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor?" dedi.
İran Hükûmet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ABD Başkanı Donald Trump'la Singapur'da yaptığı görüşmesini eleştirdi.
Başkent Tahran'daki basın toplantısında konuşan Nubaht, "(Trump) Uçakta attığı bir Twitle anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor?" dedi.
ABD halkının da Trump'tan rahatsız olduğunu öne süren Nubaht, "Bu adam ABD'nin bilinçli halkının temsilcisi değildir? ABD halkı gelecek seçimlerde bu adamdan uzak olduklarını ortaya koyacaklardır." şeklinde kaydetti.
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