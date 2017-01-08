İran'dan Türkiye ve Irak için yorum!
İran lideri Hamaney'in başdanışmaı olan Ali Ekber Velayeti, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretini değerlendirdi.
Türkiye ile Irak arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten Velayeti, Suriye ile Türkiye arasında da dostluk bağları kurulmasını dilediklerini belirtti.
Velayeti, “Türkiye- Irak arasında gerilimin düşmesi ve dostluk ilişkilerinin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bölge milletlerinin saadeti, gerginlikten kaçınıp bölgesel işbirliğinden geçer” diye konuştu.
Velayeti, “Türk hükumetinin Irak’la iyi komşuluk ilişkileri kurup, bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı göstermesine yönelik attığı adım, olumlu bir adımdır. Bu dostluk ilişkisinin Türkiye ve Suriye arasında da kurulmasını umut ederiz. Türkiye ve Suriye arsında var olan gerilim ne Türkiye’nin yararına ve ne de Suriye’nin yararınadır. İki ülke arasındaki ilişkilerin Türkiye’nin komşularıyla benimsediği ‘sıfır sorun’ dönemine geri dönmesini temenni ederiz” dedi.
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