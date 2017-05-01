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İran'dan Türkiye'ye: Operasyonları durdurun

İran'dan Türkiye'ye: Operasyonları durdurun.14698
  • Giriş : 01.05.2017 / 17:31:00

İran'dan Türkiye'nin düzenlediği operasyonlara büyük tepki geldi.

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Türkiye'nin Suriye ve Kuzey Irak'ta düzenlediği başarılı operasyonlara Irak'tan tepki geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Türkiye'den operasyonları derhal durdurmasını istedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak operasyonlarını basın toplantısında değerlendiren Sözcü Behram Kasımi, "Merkezi hükümetin izni olmadan diğer ülkelere yapılan herhangi bir müdahale, kınanılacak bir eylemdir. Uluslararası kurallara aykırı bu eylem, yıkıcı sonuçlara neden olabilir" ifadesini kullandı.

Harekatın, Türkiye'deki anayasa değişikli oylaması sonrasında yapıldığına dikkat çeken İranlı Sözcü, "Bu tip eylemlerin olmamasını ve durdurulmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ROLÜ GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Kazakistan'ın başkenti Astana'da İran, Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle bu ay içinde yapılacak Suriye konulu müzakerelere de değinen Sözcü Kasımi, "Türkiye'nin Suriye krizindeki rolünü göz ardı edilemez" açıklamasında bulundu.

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