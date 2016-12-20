İran'dan uyarı geldi: Türkiye'ye gitmeyin
İran'dan Türkiye'ye bir şok daha. İran Dışişleri Bakanlığı çok önemli olmadığı sürece Türkiye'ye seyahat etmemeleri gerektiği konusunda vatanadaşları için mesaj yayımladı.
Bakanlık tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye’de son günlerde var olan özel şartlar nedeniyle bu ülkeye seyahat edecek yurttaşlardan zaruri olmadığı takdirde ikinci bir duyuruya kadar bu ülkeye gitmekten kaçınmalarını kesin olarak tavsiye ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikastin ardından İran’ın Ankara Büyükelçiliği, bir bildiri yayımlayarak İstanbul, Erzurum ve Trabzon’daki başkonsolosluklarının bugün kapalı olduğunu duyurmuştu.
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