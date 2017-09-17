İran'dan uyarı: Sınır kapılarımızı kapatırız
Bağımsızlık referandumuna yapmak isteyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bir tepki de İran'dan geldi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani, IKBY'nin bağımsızlık ilan etmesi halinde sınır kapılarını kapatacaklarını açıkladı.
Şemhani yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi, Irak’tan ayrılırsa, Kürdistan Bölgesiyle yaptığımız bütün anlaşmaları gözden geçiririz” ifadelerini kullandı.
İran, daha önce yaptığı açıklamada, IKBY referandumuna karşı olduğunu duyurmuştu. Olası bir bağımsızlık adımına karşı IKBY'yi uyaran İran, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu açıklamıştı.
Yenişafak
DİĞER HABERLER
İngiltere'nin başkentinde terör seviyesi düştü
İngiltere'nin başkenti Londra'da terör unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonrası kentte te
Suudi Arabistan'da flaş Krallık iddiası!
Suudi Arabistan'da son dönemde gerçekleşen gözaltıların ardından krallığa Veliaht Prens Muhammed bin
Almanya'da skandal görüntüler
Almanya'da yine terör örgütünün ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın bayrak ve posterleri açıldı.
Barzani referandumu erteleme teklifini reddetti
IKYB lideri Mesud Barzani referandumu erteleme teklifini reddetti.
Londra'da olay! Polis müdahale ediyor
Sabah saatlerinde panik yaşayan Londra'da bir olay daha patlak verdi.