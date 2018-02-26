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İran'dan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması

İran'dan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması.14698
  • Giriş : 26.02.2018 / 13:18:00

İran'dan Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye konusunda görüş farklılıkları olduğunu belirtti.

Behram Kasımi, "Suriye konusunda Türkiye’yle bazı konularda görüş farklılığımız var, ancak önemli olan iki ülkenin birlikte çalışmasıdır" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği askeri harekâta ilişkin İran ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığın olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Kasımi, "Suriye konusunda sürekli Türkiye’yle irtibat halindeyiz; bazı konularda aramızda görüş birliği, bazı konularda görüş farklılığı mevcuttur ancak önemli olan birlikte çalışmamızdır" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran cumhurbaşkanlarının geçen günlerde Suriye konusunda telefonda görüştüğünü belirten İranlı Sözcü, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önümüzdeki aylarda Türkiye’de bir araya gelecek. Üç ülke dışişleri bakanlarının da Astana sürecine ilişkin görüşmesi olacak. Bu görüşmeler anlaşmazlıkların giderilmesinde etkili olup, Suriye’de huzurun sağlanmasında yardımcı olacak" diye ekledi.

TRT

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