İran: Destek Rusya'dan değil Türkiye'den geldi
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la imzalanacak nükleer anlaşmadan çekilme kararı dünyayı sarstı. Konuya ilişkin açıklama yapan İranlı Milletvekili Yusufiyan, Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi.
Milletvekili Yusufiyan, "Hassas zamanlarda Rusya ve Çin üzerine hesap yapamayız. ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrıldığı gece biz Ruslardan destek beklerken, Türkiye onlardan önce davranarak İran'a destek verdi" dedi.
ABD, İsrail ve Orta Doğu'daki müttefiklerinin baskısı altındaki İran, Türkiye'den destek geldiğini açıkladı.
İran Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, milletvekili İzzetullah Yusufiyan ülkesinin Rusya ve Çin'e ümit beslememesi gerektiğini söyledi.
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Rusya ve Çin'in tepkisini eleştiren Yusufiyan, "Hassas zamanlarda Rusya ve Çin üzerine hesap yapamayız. ABD'nin anlaşmadan ayrıldığı gece biz Ruslardan destek beklerken, Türkiye onlardan önce davranarak İran'a destek verdi" dedi.
Avrupa ülkelerinin de ABD'den bağımsız politika üretemediğini söyleyen İranlı milletvekili, ülkesinin anlaşmaya rağmen Avrupa ülkeleriyle yaşadığı bankacılık sorunlarının çözülemediğini sözlerine ekledi
TRT
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