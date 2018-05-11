Facebook Twitter Rss

İran: Destek Rusya'dan değil Türkiye'den geldi

İran: Destek Rusya'dan değil Türkiye'den geldi.16631
  • Giriş : 11.05.2018 / 17:28:00

İranlı milletvekili Yusufiyan'dan Türkiye ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la imzalanacak nükleer anlaşmadan çekilme kararı dünyayı sarstı. Konuya ilişkin açıklama yapan İranlı Milletvekili Yusufiyan, Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi.

Milletvekili  Yusufiyan, "Hassas zamanlarda Rusya ve Çin üzerine hesap yapamayız. ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrıldığı gece biz Ruslardan destek beklerken, Türkiye onlardan önce davranarak İran'a destek verdi" dedi.

ABD, İsrail ve Orta Doğu'daki müttefiklerinin baskısı altındaki İran, Türkiye'den destek geldiğini açıkladı.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, milletvekili İzzetullah Yusufiyan ülkesinin Rusya ve Çin'e ümit beslememesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Rusya ve Çin'in  tepkisini eleştiren Yusufiyan, "Hassas zamanlarda Rusya ve Çin üzerine hesap  yapamayız. ABD'nin anlaşmadan ayrıldığı gece biz Ruslardan destek beklerken, Türkiye onlardan önce davranarak İran'a destek verdi" dedi.
 
Avrupa ülkelerinin de ABD'den bağımsız politika üretemediğini söyleyen İranlı milletvekili, ülkesinin anlaşmaya rağmen Avrupa ülkeleriyle yaşadığı bankacılık sorunlarının çözülemediğini sözlerine ekledi

TRT

Akşener: Mazot 1,5 TL'den kullanılacak

Galatasaray Başkanı UEFA kararını açıkladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya'dan flaş Kudüs açıklaması

Rusya'dan flaş Kudüs açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kudüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AB, Trump'ın nükleer kararını görüşecek

AB, Trump'ın nükleer kararını görüşecek

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Trump'ın nükleer kararını görüşecek.

 

Trump, onları uçağın kapısında karşıladı

Trump, onları uçağın kapısında karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, onları uçağın kapısında karşıladı.

ABD Başkanı Trump, basını tehdit etti

ABD Başkanı Trump, basını tehdit etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, basını tehdit etti.

 

İran'dan açıklama: Trump sen hata yaptın

İran'dan açıklama: Trump sen hata yaptın

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne çok sert bir tepki geldi.

Suudi Arabistan'da 4 ayrı patlama sesi!

Suudi Arabistan'da 4 ayrı patlama sesi!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 4 ayrı yerde patlama sesi duyuldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya