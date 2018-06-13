İran-Fas maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek
15 Haziran Cuma günü oynanacak İran-Fas maçını FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yöneteceği açıklandı.
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