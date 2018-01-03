İran halkı sokağa döküldü!
Zam ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolarla sarsılan İran'da yeni gelişmeler yaşandı. İran televizyonu, on binlerce rejim yanlısının ülkede birçok kentte eyleme başladığını duyurdu.
İran’da geçen hafta perşembe gününden beri devam eden eylemlerin nereye evrileceği dünyanın gündeminde. En az 27 kişinin öldüğü söylenen protestolar ülkede büyük bir iç karışıklığa neden oluyor.
İran devlet televizyonu ise bu sabah on binlerce rejim destekçisinin hükümeti destekleyen gösterilerde bulunmak için çok sayıda kentte sokağa çıktığını duyurdu.
Birçok kentte gösterilerde, "Liderimiz, hazırız" ve "İsyancılara ölüm" sloganı atıldığı gözlendi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün yaptığı açıklamada, İran'ın düşmanlarının ülkede isyan ve karışıklık çıkardığını öne sürmüştü. İran çapında başlayan rejim destekçisi eylemler Hamaney açıklamalarından sonraki gün meydana geldi.
HÜRRİYET
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