İran, IKBY sınırına tank sevkiyatı yapıldı
Mesud Barzani'nin gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu sonrası ortalık karıştı. İran, Irak Kuzey Bölgesi Yönetimi sınırına tank sevkiyatı yapıldı
Reuters'ın bir Kürt yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran, IKBY sınırına tank sevkiyatı yapıyor.
Kürt yetkili "Tanklar, Kürt tarafından görünüyor" dedi.
İran Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Mesud Cezayiri, İran ve Irak'ın birkaç gün içinde sınırda askeri tatbikat yapacağını açıklamıştı.
IKBY'de düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından İran, IKBY'den çift yönlü petrol ürünü sevkiyatını geçici olarak yasaklamıştı.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, referandumun 'büyük bir stratejik hata' olduğunu belirterek, "Bunun çok ciddi hata olduğuna inanıyoruz. Kürtlerin dostu insanlar olarak, Kürtlerin ebedi dostları olarak kalacağız. Irak'taki Kürt bölgesiyle sınırlı kalmayacak büyük bir stratejik hata olduğuna inanıyoruz" diye konuşmuştu.
SPUTNİK
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