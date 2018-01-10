İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, İdlib'de saldırılar düzenleyen Esad rejimi ile ilgili görüşülmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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