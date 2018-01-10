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İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı.13974
  • Giriş : 10.01.2018 / 11:32:00

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

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İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, İdlib'de saldırılar düzenleyen Esad rejimi ile ilgili görüşülmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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