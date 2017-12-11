İran'ın batısında korkutan deprem!
İran'ın batı bölgesinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.
İran'ın batısında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti. Depremin büyüklüğü 5.4 olarak düzeltildi.
Depremin merkez üssünün Ezgele kasabası olduğu belirtildi. Yetkililer tarafından ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Irak'ın kuzeyindeki, Süleymaniye başta olmak üzere bütün kentler, saat 17.14'de meydana gelen depremle sarsıldı. İran tarafında da hissedilen depremde 5,4 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Depremin Halepçe, Süleymaniye ve Erbil kent merkezleri ile çevre bölgelerde hissedildiği belirtildi. Irak'ın Süleymaniye kentinde uydudan yayın yapan NRT TV stüdyosunda ise deprem anı canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı. Spiker ve stüdyodakiler, depremle korkuya kapıldı.
Aynı merkez yerel saatle 18.12'de yine Halepçe'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.
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