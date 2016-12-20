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İran'ın Büyükelçisi saldırıya tepki gösterdi

İran'ın Büyükelçisi saldırıya tepki gösterdi.12501
  • Giriş : 20.12.2016 / 10:10:00
  • Güncelleme : 20.12.2016 / 10:11:52

Rus Büyükelçi Karlov saldırısına İran Büyükelçisi Hasanov'dan tepki geldi.

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Dün akşam saatlerinde vurularak hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov için İran Büyükelçisi'nden açıklama geldi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Karlov'un ailesiyle dayanışma içinde olunduğu vurgulanarak, saldırı "canice ve insanlık dışı" olarak tanımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Bu cani saldırı gösteriyor ki tekfirci ve aşırıcı akımlara bağlı teröristler kendi amaçları ve insanlık dışı senaryolar doğrultusunda, hiçbir uluslararası hukuk kuralına bağlı değiller ve güvensizlik ve kriz oluşturma amacıyla böyle vahşi cinayetler yapıyorlar. Bu cinayet ve son zamanlarda Türkiye, Suriye ve Irak'taki acı terörist olaylar, halklar ve devletler arasındaki birlik ve dayanışmanın, terörizm ve aşırıcı akımlarla amansız mücadelenin, iyi ve kötü terörist ayrımı gözetmeksizin yapılmasının zaruretini bir kez daha göstermiştir."

Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov da yaptığı yazılı açıklamada, Karlov'un acılı ailesine ve Rus halkına başsağlığı dileyerek, "Bu hain suikastı ve din, dil, ırk gözetmeksizin gerçekleştirilen her türlü terör eylemini nefretle lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Hasanov, "Türk Keneşi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur ve istikrar için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğimizi ayrıca bir kez daha belirtmek istiyorum. Söz konusu saldırılar ve terör eylemleri bizleri bu amacımızdan caydıramayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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