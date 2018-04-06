İran'ın çağrısına Ankara'dan yanıt
Afrin'de Zeytin Dalı operasyonu ile bölgeyi terörden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesi konusunda çAğrı yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Türkiye'den yanıt geldi.
ABD ile Mençib görümeleri konusunda diplomatik kaynaklardan açıklama yapıldı. Görüşmeler yeni ABD Dışişleri Bakanı göreve başlayana kadar beklemeye alındı. Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istediğine dair açıklamasını da yorumlayan kaynaklar " Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" söyleminde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD ile Menbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni ABD Dışişleri Bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı. Açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.
Kaynaklar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi ve bölgenin rejime bırakılması yönündeki açıklamalarına ilişkin, "İranlılar Türkiye'nin güvenlik çabalarını anlayışla karşılıyorlar. Fikir birliğinde olmadığımız nokta, rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri. Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" açıklamasını yaptı.
Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz. Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor" denildi.
Dışişleri kaynakları, Rusya'nın Afrin operasyonunda hava sahasını açmasının YPG ile mücadele işbirliğinin bir işareti olduğuna dikkat çekti. Suriye rejimi ile temas olmadığı da verilen bilgiler arasında. Diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını de belirtti.
Açıklamada Tel Rıfat endişesine de yer verildi: Konu hakkında şöyle denildi: "Tel Rifat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rifat'in PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık. Sahra Hastanesi'ne ilişkin, "Terörden arındırılmış bölgelerde hayatın normale döndürülmesi ve insanca yaşam imkanlarının sunulması gündeme getirildi. Bu alanda bir iş birliği beklentimiz de var."
HÜRRİYET
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