İran, Instagram'ı yasaklayacağını duyurdu
İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, sosyal medya devi Instagram'ı yasaklayacağını duyurdu. Konuya ilişkin yasağın ne zaman uygulamaya konulacağı ise merak konusu oldu.
İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Geçen aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere hükümet karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı.
Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram geliyor.
SPUTNİK
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