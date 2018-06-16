İran: Kandil operasyonunu desteklemiyoruz
İran devlet televizyonunun haberine göre, İranlı sözcü yaptığı yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, her türlü terörle mücadele eylemini desteklemesine rağmen, ilgili ülkedeki yasal hükümetin izni olmadan terörizmle mücadele bahanesiyle üçüncü bir ülke sınırları içine operasyon yapılmasını gayrimeşru bir eylem olarak görüyor" dedi.
İran'ın son kırk yıldır terörün kurbanlarından biri olduğunu söyleyen Sözcü Şikarçi şöyle devam etti:
"Buna rağmen İran, terörist gruplarla mücadele için asla bir ülkenin egemenliğini ihlal edecek eylemleri desteklemeyecektir."
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