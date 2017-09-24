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İran, Kuzey Irak'ı bombalıyor!

İran, Kuzey Irak'ı bombalıyor!.19986
  • Giriş : 24.09.2017 / 12:04:00

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin dağlık bölgelerini bombalıyor.

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İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin dağlık bölgesi Gubdejor, Alane, Kunere, Dinoy Gewre, Berde Zerde köylerini bombalıyor. Konuya ilişkin Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, topçu atışlarının herhangi bir kayba yol açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu gelişmenin İran'ın da şiddetle karşı çıktığı ve yarın düzenlenmesi planlanan "anayasaya aykırı" referandum öncesi yaşanması dikkati çekti.

İran, daha önce de kendine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı Peşmerge güçlerinin varlığını gerekçe göstererek, dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurmuştu.

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