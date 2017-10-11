İran lideri: Çocuklarınıza Türkçe öğretin
İran dini lideri Hamaney, Azeri bir anneye, çocukların okulda Farsça öğrendiğini, ailelerin ise evde Türkçe öğretmesi öğretmesi gerektiğini belirtti. Hamaney'in küçük bir çocukla sohbet ettiği görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.
Görüntülerde, çocuğun Hamaney'e üzerinde bir şeyler yazılı bir kağıt gösterdiği görülüyor. Kağıda bakan Hamaney ise çocuğa Farsça birkaç soru soruyor. Ardından da Azerbeycanca "Maşallah. Sen Türksün, ya Farssan?" (Maşallah. Türk müsün, Fars mı?) sorusunu yöneltiyor.
Bu soru üzerine araya giren anne, çocuğunun Türk olduğunu ancak Türki dil konuşmayı bilmediğini belirtiyor. Azeri kökenli Hamaney ise "Okulda ve sokakta Farsça öğretiliyor. Siz de evde Türkçe öğretin, her ikisini de bilsin" cevabını veriyor.
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