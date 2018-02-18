İran meydan okudu: ABD'ye izin vermeyeceğiz
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ortadoğu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Velayeti, Ortadoğu’nun en önemli sorununun ABD olduğunu vurgulayarak, ‘’ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bölge ziyareti ABD’nin, bölgedeki İslami ülkelere karşı askeri ve siyasi komplolarının yenilgiye uğramasından dolayı gerçekleşti” dedi.
İZİN VERMEYECEĞİZ
İran'ın ABD’nin Ortadoğu’daki siyasi, askeri ve güvenlik konusundaki hareketlerini takip ettiğini belirten Velayeti, “İran, Irak ve Suriye kesintisiz iş birliği ile ABD’nin, Kürt bölgelerine sızmasına izin vermeyecektir” diye konuştu.
Irak Dışişleri Bakanı Caferi de Irak’ın potansiyellerini vurgulayarak, ‘’Milletler kendi ülkeleri içindeki potansiyele odaklanırsa hiçbir düşman o milletin karşısında duramaz” ifadesini kullandı.
TGRT
DİĞER HABERLER
Hain örgüt PKK'nın 'ceset' ticareti!
ABD'nin harabeye çevirdiği Rakka'da enkaz altında kalan cesetler PKK tarafından satılıyor.
ABD'den Türkiye açıklaması: Olasılık dışı
Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili ABD'den flaş bir açıklama geldi.
O ülkede 7,5 büyüklüğünde deprem yaşandı
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Rusya açıkladı: Suriye rejimi Afrin'e giriyor
Rusya, Suriye rejiminin önümüzdeki günlerde Afrin'e gireceğin, açıkladı.
Kritik görüşme sonrası ilk açıklama geldi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Erdoğan arasındaki görüşme sonrası ABD'den açıklama geldi.
Rusya: ABD Türkiye'yi provoke ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama geldi.