İran meydan okudu: Her silahı üreteceğiz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konusunda gerilim yaşanan İsrail ve ABD hakkında açıklama yaptı ve işgalci güçler tarafından kuşatılmış bölgeyi arındırmak için her türlü silahı üreteceklerini belirtti.
18 Nisan İran Ordu Günü’nde başkent Tahran’da konuşma yapan Ruhani, İran’ın savunması için gereken bütün silahları üreteceğini ya da satın alacağını söyledi. Ülkesinin komşu ülkelere yönelik bir tehdit olmadığını söyleyen Ruhani “Dünyaya, ihtiyacımız olan her silahı üreteceğimizi ya da elde edeceğimizi ve onaylarını beklemeyeceğimizi söyledik” dedi. Açıklamasının devamında İran’ın komşuları ile kardeşçe ilişkiler kurmak istediğini söyleyerek “Silah, füze, uçak ve tanklarımız size karşı değil, silahlı güçlerimizi güçlendirmek ve caydırıcılık içindir. Biz ilk adım olarak caydırıcılık ve ikinci adım olarak güçlü bir savunmayı takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ruhani “Büyük güçlere bölgemizi barutlarla doldurmayın, kendi çıkarlarınız için ve Arap ülkelerinin kaynaklarında aradığınız dolarlar için bölgeyi türlü silahlarla doldurmayın diyorum” dedi.
TRT
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