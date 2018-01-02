İran sınır kapılarını açtı
İran'ın bağımsızlık referandumu kararı sonrası kapattığı Tamarchin ve Parviz Khan sınır kapıları için karar verildi. İran Yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile sınır kapılarını açma kararı aldı.
IKBY geçtiğimiz günlerde İran ve Türkiye ile olan sınır kapılarını Bağdat yönetiminin kontrolüne bırakmayı kabul etmişti.
HABERTURK
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