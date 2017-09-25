İran sınırlarını kapattı!
Bağımsızlık referandumu gerilimi büyüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarını korumak için IKBY'ye sınırları kapattığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, başkent Tahran'da düzenlendiği basın toplantısında, ülkesinin kara sınırını da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) kapattıklarını bildirdi. "Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık." dedi.
Kasımi, İran'ın bundan sonraki adımlarının ne olacağı yönündeki soruya, "Bu konu hakkında daha sonra açıklama yapılacaktır." karşılığını verdi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Sözcüsü Keyvan Husrevi, dün İran hava sahasının IKBY'ye kapandığını duyurmuştu.
TRT
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