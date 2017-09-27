İran takımından Fatih Terim'e büyük teklif
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'e İran ekibi İstiklal'den büyük bir teklif geldiği öğrenildi.,
terim'le İstanbul'daki evinde bir araya geldiklerini söyleyen Sultani, "Fatih Terim tekliften memnuniyet duydu ve doğal olarak bazı taleplerde bulundu. Bunları yönetim kurulumuza ilettik. Terim dünyanın en iyi Müslüman teknik direktörü. Terim için yüksek ücret ödemeyi göze aldık. Bu parayı, tanıtım gelirleri ve G.Saray ve Türk takımlarıyla yapılacak maçlarla temin edebiliriz" diye konuştu. İki tarafın görüşmelerinde konuşulan ücretin yıllık 4 milyon Euro olduğu öğrenildi.
SABAH
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