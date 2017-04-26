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İran, TSK'nın operasyonundan rahatsız oldu

İran, TSK'nın operasyonundan rahatsız oldu.19367
  • Giriş : 26.04.2017 / 17:51:00

İran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nın operasyonundan rahatsız oldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın Sincar bölgesine düzenlediği hava harekatından İran rahatsız oldu.Konuya ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı, operasyonun Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada, “İran, Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlali anlamına gelen bu hareket konusunda Irak hükümetinin duruşunu destekliyor.” denildi.

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