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İran Türkiye'ye tazminat ödeyecek

İran Türkiye'ye tazminat ödeyecek.19367
  • Giriş : 24.01.2017 / 17:02:00
  • Güncelleme : 24.01.2017 / 17:01:39

İran'dan açıklama geldi. Türkiye'ye 1.9 milyar dolar tazminat ödeyecek.

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İran Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Iraki'den açıklama geldi. İran, Türkiye'ye 1.9 milyar dolar tazminat ödeneceğini açıkladı. Ayrıca, verdiğin doğalgazın fiyatında yüzde 13,3 indirim uygulanacağını bildirildi.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (İSNA) haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Iraki, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu, Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini söyledi.

Mahkemenin kararı gereğince, Türkiye'ye verilen doğalgaz fiyatlarına yüzde 13,3 indirim uygulanacağını aktaran Iraki, Tahran'ın Ankara'ya yaklaşık 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini belirtti.

Türkiye, İran aleyhine doğalgaz fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle 2012'de açtığı uluslararası tahkim davasını kazanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, İran'ın Türkiye'ye ihraç ettiği gaz fiyatlarında 2011'den itibaren yüzde 10-15 indirime gitmesi ve tazminat ödemesi yönünde karar almıştı.

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