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İran, Türkiye'yi şikayet etmeye hazırlanıyor

İran, Türkiye'yi şikayet etmeye hazırlanıyor.15479
  • Giriş : 03.07.2017 / 17:05:00
  • Güncelleme : 03.07.2017 / 17:08:37

İran, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmeye hazırlanıyor.

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İran, Türkiye'nin Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yaptığı barajlardan şikayetçi oluyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmeye hazırlandıklarını bildirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da bugün düzenlenen çevre konferansında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye'nin Dicle ve Fırat Nehirleri üzerindeki baraj çalışmalarının ülkelerinde toz ve kum fırtınasına neden olduğunu savunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar da dün yaptığı açıklamada  Türkiye'nin Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde baraj inşa etmesini eleştirerek, Türkiye'nin yaptığı barajların dolayı şekilde İran'da toz fırtınalarına neden olduğunu iddia etmişti.

Bugün Tahran'da gerçekleşen Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları ile Mücadele Konferansı öncesi basın toplantısı düzenleyen İbtikar, Türkiye'den "baraj yapmadan aşağıdaki diğer ülkelerde oluşacak çevre sorunu ve bunun olumsuz etkisini incelemesini" talep etti.

Aynı zamanda İran Çevre Kurulu Başkanı da olan İbtikar, Türkiye'nin yaptığı barajların Irak ve Suriye'deki su kaynaklarını doğrudan etkilediğini, bunu da İran'da dolaylı şekilde toz fırtınalarına sebep olduğunu ileri sürüyor.

Masume İbtikar, İran'ın kaygılarını gidermek için ortak bir mekanizmanın oluştutulmasının ve Türkiye'nin İran'a güvence vermesinin gerektiğini söyledi.

İranlı çevre aktivistleri ise sosyal medya üzerindne Türkiye'ye karşı bir imza kampanyası başlattı. Aktivistler çevre konferansı vesilesiyle Türkiye'yi BM'ye şikâyet etmeye hazırlanıyor.

Çevreciler, İngilizce, Türkçe ve Farsça başlattıkları kampanyayla 150 bin imza toplayarak konuyu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e taşımayı hedefliyor. Şu ana kadar 110 binden fazla imza toplandı.

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