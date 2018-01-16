Facebook Twitter Rss

İran uyardı: ABD askerlerini Suriye'den çeksin

İran uyardı: ABD askerlerini Suriye'den çeksin.16728
  • Giriş : 16.01.2018 / 15:33:00

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile ilgili kritik bir uyarı yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Suriye sınırında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye destek vererek 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' oluşturma hazırlığında olan Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'dan sert tepki geldi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin aldığı kararın, "Suriye'nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu ülkedeki krizi daha tırmandıracağı" söyledi.

İranlı Sözcü, ABD'nin bu hamlesinin Suriye'deki sorunları "daha da karmaşık hâle getireceği" uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, " İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana'daki görüşmelerle Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeği de başarmıştır. ABD, bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirerek, geç kalınmış olsa bile en kısa sürede Suriye'deki güçlerini çıkararak ülke halkının geleceği konusunda kendinin karar vermesinin önünü açmalı. ABD'nin bu kararı, Suriye ordusu ve müttefiklerinin IŞİD ve El- Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür" denildi.

TRT

Cumhurbaşkanı, Afgan büyükelçiyi kabul etti

Başbakan formülü açıkladı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yunanlılar Antalya açıklarına göz dikti

Yunanlılar Antalya açıklarına göz dikti

Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan, bu kez Antalya açıklarına göz dikti.

ABD tarih verdi!

ABD tarih verdi!

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

 

Katar Emiri El Sani, Erdoğan ile görüşecek

Katar Emiri El Sani, Erdoğan ile görüşecek

Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile ilgili açıklamada bulundu.

 

En zengin prens cezaevine gönderilecek

En zengin prens cezaevine gönderilecek

Suudi Arabistan'ın en zengin adamı olarak bilinen milyarden Prens El Velid Bin Talal'ın cezaevine gö

ABD'ye sert çıktı: Başarısız oldunuz

ABD'ye sert çıktı: Başarısız oldunuz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya