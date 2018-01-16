İran uyardı: ABD askerlerini Suriye'den çeksin
Suriye sınırında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye destek vererek 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' oluşturma hazırlığında olan Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'dan sert tepki geldi.
Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin aldığı kararın, "Suriye'nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu ülkedeki krizi daha tırmandıracağı" söyledi.
İranlı Sözcü, ABD'nin bu hamlesinin Suriye'deki sorunları "daha da karmaşık hâle getireceği" uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada, " İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana'daki görüşmelerle Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeği de başarmıştır. ABD, bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirerek, geç kalınmış olsa bile en kısa sürede Suriye'deki güçlerini çıkararak ülke halkının geleceği konusunda kendinin karar vermesinin önünü açmalı. ABD'nin bu kararı, Suriye ordusu ve müttefiklerinin IŞİD ve El- Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür" denildi.
TRT
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