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İran uyardı: ABD'ye çok şeye mal olacak

İran uyardı: ABD'ye çok şeye mal olacak.15479
  • Giriş : 01.02.2017 / 13:03:00
  • Güncelleme : 01.02.2017 / 13:05:00

İran'dan Donald Trump'ın vize kısıtlaması kararına tepki geldi.

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 müslüman ülkenin vatandaşlarına ziyaret yasağı getirdiği geçici kararname ile ilgili sert uyarılarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'la ilgili, "Dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi çok zaman alacak ve bu ABD'ye çok şeye mal olacak." dedi

Reuters'ın haberine göre Ruhani, "Bugün, insanları ayrıştırmanın zamanı değildir" dedi.

Trump'ın cuma günü imzaladığı kararnamede İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'den gelenlerin en az 90 gün ülkeye girişi yasaklanırken, mültecilerin kabulü 4 ay, Suriyeli mültecilerin kabulü ise tamamen durdurulmuştu.

Ruhani, "Trump, siyasette yeni. O başka bir dünyadaydı. Burası onun için tamamen yeni bir çevre. Dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi çok zaman alacak ve bu ABD'ye çok şeye mal olacak." diye konuştu.

İran, Trump'ın kararnamesine karşı hukuki, siyasi ve karşılıklı önemler alacağını bildirdi.

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