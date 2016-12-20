İran ve ABD'den Türkiye kararı
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yapılan suikast sonrası İran ve Amerika Birleşik devletleri'nden flaş bir karar geldi. 2 ülke de bugün temsilciliklerini kapalı tutacak.
Fars Haber Ajansı'nın son dakika haberine göre, İran’ın Ankara Büyükelçiliği bir bildiri yayımlayarak, İstanbul, Erzurum ve Trabzon Başkonsoloslukları salı günü kapalı olduğunu duyurdu.
İran Büyükelçiliği, vatandaşlarından bugün bu mekanlara başvurmaktan kaçınmalarını istedi.
Öte yandan ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu'nun da bugün kapalı olacağı öğrenildi.
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