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İranlı gazeteci: Erdoğan ABD konusunda haklı

İranlı gazeteci: Erdoğan ABD konusunda haklı.16555
  • Giriş : 09.02.2018 / 12:39:00

İranlı gazeteci, Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama yaptı.

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İranlı gazeteci Naimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama yaptı. Naimi, Erdoğan'ın 'ABD'nin Suriye'deki varlığı Türkiye, İran ve Rusya'ya karşı' sözlerini yorumladı.

İran'ın Arapça yayın yapan Al-Vefagh gazetesinin genel müdürü Mosayeb Naimi, "Türk lider Erdoğan haklı. ABD'nin amacı, Rusya ve İran olmak üzere Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin müttefiki olan ülkelerin imajını zedelemek." şeklinde konuştu.

Gazeteci Naimi, "Kriz çözümünde önemli bir aşamanın başladığı bir zamanda ABD, krizi daha da güçlendirmek için farklı sorunlar yaşatmaya çalışıyor." dedi.

Bölgeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Naimi, "ABD, Suriye’deki başarısızlıkları yüzünden bir dizi amaç güdüyor. Bu amaçlardan biri, başta Rusya ve İran olmak üzere (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad hükümetinin müttefiki olan ülkelerin imajını zedelemek. İkinci amacı, Suriye’deki kriz durumunu sürdürmek. ABD, tüm olayları kendilerine yararlı biçimde sunmaya çalışıyor. Tek başlarına ya da DEAŞ’ın yardımıyla suç işliyor ve suçu başkalarına atıyor. Ama şunu unutmamak gerekir ki, dünya toplumunun gözüne dehşet ve korku salan en vahşi suçlar ABD’nin desteği ve Suudi Arabistan’ın mali yardımı planlanmış ve Amerikan silahıyla gerçekleştirilmişti." şeklinde konuştu.

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