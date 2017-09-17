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İrem Derici'den hayranlarını üzecek haber

İrem Derici'den hayranlarını üzecek haber.11114
  • Giriş : 17.09.2017 / 09:36:00

Ünlü şarkıcı İrem Derici, son zamanlarda zor günler geçiriyor.

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Sepet Beşik

Geçirdiği hastalıklarla başı dertte olan şarkıcı İrem Derici, hayranlarını üzecek haberi verdi.

Olması gereken kilodan bir hayli zayıf görüntüleriyle uzun süre tartışılan İrem Derici şimdi de gıda zehirlenmesi ile uğraşıyor. Geride bıraktığımız hafta yaşadığı zehirlenme sonra hastaneye giden Derici, konserini de iptal etmişti.

DERİCİ’DEN HAYRANLARINI ÜZECEK HABER

Tedavisi devam eden İrem Derici ne yazık ki iyileşme yönünde yeterli adım atamayınca diğer konserlerini de iptal etmek zorunda kaldı. Derici, vereceği 3 konseri daha doktor raporuyla iptal etti.

Ünlü popçu haberi Instagram’dan duyurdu:

“Tedavi sürecim devam etmekta olduğu için;
20 Eylül Ankara Atılım Üniversitesi
23 Eylül Yenikapı (Samsun tanıtım günleri)
24 Eylül İstanbul Çekmeköy konserlerim doktor raporu ile ital edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sizlerle buluşmam için bana bol bol dua edin”

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