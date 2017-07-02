İrem Derici'den ihanet iddialarına açıklama!

Giriş : 02.07.2017 / 08:27:00

02.07.2017 / 08:27:00 Güncelleme : 02.07.2017 / 08:31:36

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi ile ilgili çıkan ihanet ve ayrılık iddialarına yanıt verdi.