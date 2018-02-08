İrem Derici hamile mi? Açıklama geldi!
Son dönem gece hayatı ile gündeme gelen ve alkollü halleriyle kameralara yakalanan İrem Derici yine şaşırttı. Derici, sosyal medya hesabı üzerinden karnı burnunda bir fotoğrafını yayınladı.
İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini trolledi. Derici, karnına koyduğu yastıkla objektiflere poz verdi. Ünlü şarkıcı fotoğrafa, "6 gün kaldı, hadi gel" notunu düştü. Derici'nin takipçileri “Hamilelik çok yakışmış”, “Ne ara hamile kaldın” gibi yorumlarda bulundu.
İrem Derici, kısa bir süre önce Twitter hesabına, “Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?” mesajını yazdı.
Şarkıcının çocuk paylaşımının ardından eski eşi Rıza Esendemir flaş bir paylaşımda bulunmuştu. Esendemir sosyal medya hesabından “Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek” yorumuyla eski eşi İrem Derici’ye göndermede bulunmuştu.
HÜRRİYET
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