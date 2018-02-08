Facebook Twitter Rss

İrem Derici hamile mi? Açıklama geldi!

İrem Derici hamile mi? Açıklama geldi!.18584
  • Giriş : 08.02.2018 / 14:16:00

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sosyal medya mesajları konuşulmaya devam ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Son dönem gece hayatı ile gündeme gelen ve alkollü halleriyle kameralara yakalanan İrem Derici yine şaşırttı. Derici, sosyal medya hesabı üzerinden karnı burnunda bir fotoğrafını yayınladı.

İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini trolledi. Derici, karnına koyduğu yastıkla objektiflere poz verdi. Ünlü şarkıcı fotoğrafa, "6 gün kaldı, hadi gel" notunu düştü. Derici'nin takipçileri “Hamilelik çok yakışmış”, “Ne ara hamile kaldın” gibi yorumlarda bulundu.

İrem Derici, kısa bir süre önce Twitter hesabına, “Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?” mesajını yazdı.

Şarkıcının çocuk paylaşımının ardından eski eşi Rıza Esendemir flaş bir paylaşımda bulunmuştu. Esendemir sosyal medya hesabından “Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek” yorumuyla eski eşi İrem Derici’ye göndermede bulunmuştu.

HÜRRİYET

Beşiktaş'tan Quaresma ve Atiba için karar

G.Saraylı Hasan Şaş'tan taraftara ağır küfür!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Megastar Tarkan baba olacağını açıkladı!

Megastar Tarkan baba olacağını açıkladı!

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğunu açıkladı.

Ses sanatçısı Onur Akay hastanelik oldu

Ses sanatçısı Onur Akay hastanelik oldu

Ünlü ses sanatçısı Onur Akay, rahatsızlanarak hastanelik oldu.

 

Şarkıcı Hande Yener'e 'huzur' göndermesi

Şarkıcı Hande Yener'e 'huzur' göndermesi

Hande Yener'le 2 buçuk yıllık aşkı sürpriz bir şekilde son bulan Ümit Cem Şenol, 'huzur' göndermesin

Karkıcı İrem Derici: Kendimden nefret ettim

Karkıcı İrem Derici: Kendimden nefret ettim

Geçtiğimiz günlerde alkollü şekilde kameralara yansıyan İrem Derici, çok utandığını söyledi.

 

Burcu Esmersoy makyajsız yakalandı

Burcu Esmersoy makyajsız yakalandı

Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy makyajsız yakalandı.

Şarkıcı Dilberay, Seda Sayan'ı böyle öptü

Şarkıcı Dilberay, Seda Sayan'ı böyle öptü

Ünlü şarkıcı Dilberay'ın Seda Sayan'ı burnundan öpmesi olay yarattı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya