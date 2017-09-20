Facebook Twitter Rss

İrem Derici için hastaneden açıklama geldi

İrem Derici için hastaneden açıklama geldi.15239
  • Giriş : 20.09.2017 / 13:31:00

Ünlü şarkıcı İrem Derici için tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Acıbadem Fulya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören İrem Derici için açıklama geldi. Derici ile ilgili sevindiren açıklama Prof. Dr. Reha Baran'dan geldi.

Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili son açıklamanın yine Prof. Dr. Reha Baran tarafından yapıldı.

Baran, "Durumu son derece iyi. Hatta kahvaltısını da yaptı, meyve istedi. 10-15 gün sonra sahnelerde görebilirsiniz" dedi.

TRT

Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç hamlesi!

Aykut Kocaman'ın derbi planı belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Eliz Sakutçuoğlu

Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Eliz Sakutçuoğlu

Gözde bekar Hakan Sabancı ile Eliz Sakutçuoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi.

İrem Derici yoğun bakımda, eski aşkı tatilde

İrem Derici yoğun bakımda, eski aşkı tatilde

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin eski sevgilisi Lider Şahin tatilde.

 

Caner Erkin: Boşanayım kurban keseceğim

Caner Erkin: Boşanayım kurban keseceğim

Caner Erkin, Berke Kentli ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Selçuk Kabadayı konuştu: Sadece 'amca' derdi

Selçuk Kabadayı konuştu: Sadece 'amca' derdi

Skandal görüntülerde yer alan Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı çarpıcı sözlerde bulund

 

Berke'den Caner Toygar'a şok suçlamalar!

Berke'den Caner Toygar'a şok suçlamalar!

Evlilik programında hayatını birleştiren Caner ve Berke ayrılıyor.

Vatan Şaşmaz ölmeden oğlunun adını koymuş!

Vatan Şaşmaz ölmeden oğlunun adını koymuş!

Genç yaşta cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz, ölmeden oğlunun adını koymuş.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya