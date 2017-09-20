İrem Derici için hastaneden açıklama geldi
Acıbadem Fulya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören İrem Derici için açıklama geldi. Derici ile ilgili sevindiren açıklama Prof. Dr. Reha Baran'dan geldi.
Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili son açıklamanın yine Prof. Dr. Reha Baran tarafından yapıldı.
Baran, "Durumu son derece iyi. Hatta kahvaltısını da yaptı, meyve istedi. 10-15 gün sonra sahnelerde görebilirsiniz" dedi.
TRT
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