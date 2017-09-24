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İrem Derici: Yoğun bakımda 16. gecem!

İrem Derici: Yoğun bakımda 16. gecem!.17066
  • Giriş : 24.09.2017 / 13:37:00
  • Güncelleme : 24.09.2017 / 13:39:06

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı.

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Büyüyen Beşik

Verdiği kilolarla dikkat çeken ve hastalanarak 16 gündür yoğun bakımda olan İrem Derici'den mesaj var. Derici, sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı acı ve pişmanlığı dile getirdi.

Durumunun gün be gün daha iyiye gittiğini söyleyen Derici paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı.

'Yoğun bakımda 16. gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yanlızlık, sonun gelmeyen, süründüren ağrılar,boynu büküklük... Üzemem ben sevdiklerimi bir daha!'

Değerlerim gün be gün yükselip güzelleşiyorsa Allah'a açtığınız o minicik elerinizden, kocaman dualarınızdandır... 

Derici'nin bu açıklamalarından sonra sevenlerinden destek mesajları yağdı.

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