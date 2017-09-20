İrem Derici yoğun bakımda, eski aşkı tatilde
Verdiği kilolarla son dönem dikkat çeken İrem Derici'nin hastanede yoğum bakıma alınması tüm sevenlerini üzerken, bir dönem aşk yaşadığı Lider Şahin'in Barcelona'da tatilde olması tepki çekti.
Derici'nin tüm sevenleri yanındayken büyük aşkı Lider Şahin, tek kelime etmedi.
Instagram'da fotoğraflar paylaşan Lider Şahin'in Barselona'da tatilde olduğu görülüyor. Şahin'in eski sevgilisi İrem Derici'nin durumuyla alakalı henüz bir açıklama yapmadı!
TRT
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