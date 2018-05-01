İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili adayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası sürpriz isimler aday çıkmaya devam ediyor. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde ünlü televizyoncu İrfan Değirmenci'nin de aday olduğu açıklandı.
16 Nisan referandumunda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladığı için işten atılan Kanal D’nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP’den aday oldu. Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Değirmenci “Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın” ifadelerini kullandı.
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