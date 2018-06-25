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İrfan Değirmenci'den Muharrem İnce'ye sitem

İrfan Değirmenci'den Muharrem İnce'ye sitem.16060
  • Giriş : 25.06.2018 / 12:27:00

İrfan Değirmenci, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sitem etti.

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Kanal D'deki işine son verildikten sonra CHP'den milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sitem etti.

CHP'li yandaş gazeteci İrfan Değirmenci, sosyal medyadan Muharrem İnce'nin açıklama yapmamasına isyan etti.
Gazeteci İrfan Değirmenci, Kanal D'den kovulduktan sonra işsiz kalınca CHP'den milletvekili adayı olmuştu. Ancak daha sonra CHP'nin milletvekili aday listesinde yer alamayarak ortada kalmıştı.

Buna rağmen CHP'ye bağlılığını sürdürerek sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerine devam eden Değirmenci dün gece hüsrana uğrayanlar arasındaydı.

CHP ve İnce'nin seçimi kaybetmesi sonrası Muharrem İnce'den bir açıklama gelmedi. İnce, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya mesaj atarak seçimi Erdoğan'ın kazandığını kabul ettiğini söyledi. Ancak bu durum kendisi de İsmail Küçükkaya gibi eski bir sabah sunucu olan Değirmenci'de hayal kırıklığı yaşattı.

Değirmenci sosyal medya üzerinden İnce'ye şu mesajı gönderdi: "Bu seçimi bir sabah haberi sunucusuna attığınız mesajla bitirdiğinizi sanmıyorum. Eğer öyleyse ben de 10 yıl sabah haberi sundum. Bana da yanıt verin: Bir umudumuz sizdiniz. Neredesiniz? Birileri sizi kamera karşısına geçmekten alı mı koyuyor?

"İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA GÜVENMİYORUM"
Muharrem İnce, bize, halka, milyonlara çıkıp bir açıklama yapacak. Asla güvenmediğim İsmail Küçükkaya'ya yaptığı iddia edilen açıklamaya inanmıyorum. Bu oldu bittiyi kabul etmiyorum. Saygı da duymuyorum."

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