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Irkçı politikacı bu kez de Faslıları hedef aldı

Irkçı politikacı bu kez de Faslıları hedef aldı.16325
  • Giriş : 19.02.2017 / 09:58:00

Hollanda'da ırkçı parti lideri Geert Wilders'in skandal konuşmaları bitmek bilmiyor.

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Hollanda'daki İslam ve Avrupa Birliği karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders lider partisinin en güçlü olduğu bölgede Faslılara ağır hakaret içeren bir konuşma yaptı.

Hollanda'daki Faslıları 'pislik' olarak niteleyen Wilders, "İslamlaşmaya bakın. Ülkemizde terörizme nasıl izin veriyoruz. Faslı pisliklerin onlara karşı bir şey yapmadan ilerlemesine nasıl izin veriyoruz" dedi.

Aynı saatlerde Wilders'ın söylemlerine karşı çıkanlar protestocular "Onun yapacakları şeyler beni korkutuyor. Herkes buna alıştı ve onlar artık protesto etmiyor. Olan bitene karşı olduğumuzu göstermek adına sesimizi duyurmak önemli. Ayrıca ona oy verecek insanlarla da iletişime geçiyoruz. Çünkü onlar gerçekten neye oy verdiklerini dahi bilmiyor" dedi.

Kamuoyu yoklamalarına göre Wilders'ın partisi 15 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde yüzde 17 oy oranıyla birinci sırada.

Onu iktidardaki Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi lideri Hollanda Başbakanı Mark Rutte takip ediyor.
Rutte, Wilders'ın kazanması durumunda onunla koalisyon kurmayacaklarını açıklamıştı.

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