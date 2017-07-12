İrlandalı boksör davasında karar açıklandı
Etrafını saran kalabalıkta kendisine saldıranları tek tek yere indiren ve o günlerde Türkiye'nin gündemine oturan İrlandalı boksör ile ilgili mahkeme 'Meşru müdafa' diyerek ceza vermedi.
Sanık Esnaf Şenol Palan'ı ise "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.
HÜRRİYET
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