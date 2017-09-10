Irma kasırgası Florida'da!
Onlarca kişinin ölümüne yol açen ve şiddetlenerek yoluna devam eden, Karayipleri, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika ve Küba'yı vuran Irma Kasırgası, Florida'nın güney kıyılarına ulaştı.
Günlerdir kasırgaya karşı önlem alan ABD kıyılarında su seviyesi gittikçe artıyor. Florida'da dalga bou 4,5 metreye ulaştı. Sosyal medyada hortum görüntüleri paylaşılıyor.
İLK CAN KAYBI
Florida'nın Hardee Country bölgesinde iki kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
'Burayı terk edin, hayatta kalamazsınız'
Dün 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edilme kararının ardından rakam daha da yükseldi. Yetkililer şu ana kadar 6 milyon 300 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini açıkladı. Florida valisi dün yaptığı açıklamada 'Burayı hemen terke edin. Hayatta kalamazsınız' uyarısını yapmıştı.
ABD Hava Kuvvetleri bölgedeki tahliye işlemleri için 'Fırtına Avcısı' olarak bilinen WC-130J 'Super Hercules' askeri tahliye uçaklarını gönderdi.
Kasırganın şiddeti kategori dörde yükseltildi. Irma'nın ilk olarak Florida'nın Key West adasını etkisi altına alması bekleniyor. Dün gece 200 binden fazla eve elektrik verilemedi.
Miami'de uyarıları ciddiye almayanlar var
Florida eyaletinin Miami kentinde yapılan tüm uyarıları ciddiye almayarak, bölgeyi terk etmeyenler de var. HAber ajanslarıan yansıyan karelerde insanlar şiddetli yağmura rağmen sokaklara çıkıp eğleniyor.
Kasırga hafta içinde Karayipler'de 26 can kaybına neden olmuştu. Karayipler'in ardından Küba sahillerini vuran Irma Kasırgası Küba'da büyük hasar yarattı. Küba'nın kuzey sahilerindeki oteller bomboş kaldı.
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