Facebook Twitter Rss

İş mahkemeleri tasarısına onay

İş mahkemeleri tasarısına onay.36228
  • Giriş : 12.10.2017 / 20:41:00
  • Güncelleme : 12.10.2017 / 20:41:46

Arabulucuk sistemini de içeren tasarıya TBMM'den onay çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin arabuluculuk sistemini getiren düzenlemenin de bulunduğu İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, iş mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde, Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde kurulacak.

Bu mahkemelerin yargı çevresi, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenecek.

Başbuğ için kovuşturma izni istendi!

PSG Başkanı Al Khelaifi'ye rüşvet soruşturması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Flaş iddia! PKK'lı teröristler Kerkük'te!

Flaş iddia! PKK'lı teröristler Kerkük'te!

Terör örgütü PKK mensubu 700 teröristin Kerkük'e giriş yaptığı iddia edildi.

Metin Topuz ile ilgili flaş gelişme

Metin Topuz ile ilgili flaş gelişme

Tutuklu bulunan ABD Büyükelçilik görevlisi Metin Topuz yarın avukatı ile görüşecek.

 

İlk nükleer santralin tarihi belli oldu!

İlk nükleer santralin tarihi belli oldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu.

Saldırıya uğrayan savcı için açıklama

Saldırıya uğrayan savcı için açıklama

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saldırıya uğrayan savcı için açıklama geldi.

 

Pentagon'dan kritik açıklama!

Pentagon'dan kritik açıklama!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından Pentagon'dan önemli bir açıklama geldi.

NATO'dan flaş 'Türkiye' açıklaması!

NATO'dan flaş 'Türkiye' açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 haricinde de hava savunma sistemi almak içi


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya