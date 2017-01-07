İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapalı
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve şiddetli kış şartları ulaşımı etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşullarından İstanbul Boğazı'da nasibini aldı.
İstanbul Boğazı'nda çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nın saat 08.55 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
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