Facebook Twitter Rss

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapalı

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapalı.11147
  • Giriş : 07.01.2017 / 11:12:00
  • Güncelleme : 07.01.2017 / 11:22:48

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniye İstanbul Boğazı çift taraflı olarak gemilere kapatıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve şiddetli kış şartları ulaşımı etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşullarından İstanbul Boğazı'da nasibini aldı.

İstanbul Boğazı'nda çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nın saat 08.55 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

8 spor kulübü kapatıldı

M. United yolundaydı, Malatyaspor'a gidemedi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul Valisi Şahin'den sürücülere uyarı!

İstanbul Valisi Şahin'den sürücülere uyarı!

Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merakla beklenirken Vali Vasip Şahin'den açıklama gel

Kamyonuyla mağazaya daldı!

Kamyonuyla mağazaya daldı!

İzmit'te telefonunun arıza yapmasının ardından sorunun halledilememesine sinirlenen şahıs, kamyonuyl

 

İzmir'deki kar yağışı İZBAN seferlerini etkiledi

İzmir'deki kar yağışı İZBAN seferlerini etkiledi

İzmir'de gerçekleşen olumsuz hava koşulu, İZBAN seferlerini aksattı.

Gazeteci Refik Erduran hayatını kaybetti

Gazeteci Refik Erduran hayatını kaybetti

Tecrübeli gazeteci Refik Erduran, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

 

İzmir'de kar yağışı!

İzmir'de kar yağışı!

İzmir'de iki gündür yağmur olarak devam eden yağış, yerini kara bıraktı.

Reina saldırısı DEAŞ'ın 'Özbek' hücresinden!

Reina saldırısı DEAŞ'ın 'Özbek' hücresinden!

İstanbul'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında detaylar ortaya çıkmaya başladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya