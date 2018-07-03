İşçi emeklisinin zam oranı açıklandı
Temmuz ayı zam oranları için açıklama geldi. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammu oranı yüzde 9.17 oldu. Memur emeklisine yapılacak zam oranı 8,67 olarak açıklandı.
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