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İşçi emeklisinin zam oranı açıklandı

İşçi emeklisinin zam oranı açıklandı.22095
  • Giriş : 03.07.2018 / 10:10:00
  • Güncelleme : 03.07.2018 / 12:27:10

İşçi emeklisine yapılacak zam oranı 9.17 olarak açıklandı.

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Büyüyen Beşik

Temmuz ayı zam oranları için açıklama geldi. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammu oranı yüzde 9.17 oldu. Memur emeklisine yapılacak zam oranı 8,67 olarak açıklandı.

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