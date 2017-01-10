İşçi ve memura ayda 2 bin 800 TL!
Bundan sonra kamur kurum ve kuruluşlarında çalışan işçi ve memurlar Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde görev yapabilecek.
Türk askerinin gittiği Suriye, Irak, Afganistan, Somali gibi ülkelerde sadece TSK bünyesindeki memurlar değil tüm kamu kuruluşlarında görevli memurlar görev yapabilecek.
Bu kişilere sınır ötesi görevde kaldıkları süreye göre aylık yaklaşık 2 bin 800 lira civarı tazminat ödenecek. 1989 yılında çıkarılan düzenleme, askerle birlikte sınır dışı göreve sadece Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan sivil memur ve işçilerin gönderilmesine olanak veriyordu.
680 sayılı KHK'nin 83. maddesine göre yeni düzenlemeyle, diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur ve işçilerin geçici olarak görevlendirilmesi ve tazminat ödenmesi sağlandı.
SABAH
DİĞER HABERLER
Büyükannelerin maaş takvimi belli oldu
Torunlarına bakan büyükannelerin alacağı maaş ile ilgili gelişme yaşandı.
Vatandaşa kötü haber! Benzine zam geliyor!
Vatandaşı üzecek haber geldi. Benzin fiyatları bu gece itibariyle zamlanıyor.
Babaanneye maaş müjdesi Eylül ayında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ankara-Konya treninde basın mensuplarının soru