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İşçi ve memura ayda 2 bin 800 TL!

İşçi ve memura ayda 2 bin 800 TL!.21715
  • Giriş : 10.01.2017 / 10:32:00

Hükümetten işçi ve memura müjdeli bir haber daha geldi.

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Bundan sonra kamur kurum ve kuruluşlarında çalışan işçi ve memurlar Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde görev yapabilecek.

Türk askerinin gittiği Suriye, Irak, Afganistan, Somali gibi ülkelerde sadece TSK bünyesindeki memurlar değil tüm kamu kuruluşlarında görevli memurlar görev yapabilecek.

Bu kişilere sınır ötesi görevde kaldıkları süreye göre aylık yaklaşık 2 bin 800 lira civarı tazminat ödenecek. 1989 yılında çıkarılan düzenleme, askerle birlikte sınır dışı göreve sadece Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan sivil memur ve işçilerin gönderilmesine olanak veriyordu.

680 sayılı KHK'nin 83. maddesine göre yeni düzenlemeyle, diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur ve işçilerin geçici olarak görevlendirilmesi ve tazminat ödenmesi sağlandı.

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