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İşçiler x-ray cihazıyla arandı!

İşçiler x-ray cihazıyla arandı!.24533
  • Giriş : 01.05.2017 / 11:23:00

Ankara'da 1 Mayıs'a katılan işçiler x-ray cihazıyla arandı.

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Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarında bir ilk yaşandı. DİSK, KESK, TMMOB, Halkevleri, Türk Tabibleri Birliği'nin de aralarında bulunduğu sendika işçileri cadde ortasında kurulan x-ray cihazıyla aranarak tek tek alındı.

1 Mayıs’ta kutlamalarında bugün bir ilk de yaşandı. Alana giren işçiler cadde ortasına kurulan x-ray cihazıyla aranarak tek tek alana alınıyor. Alana girenlerin yanlarında sırt çantası ve benzeri malzemeler getirmemeleri de dikkat çekti. Çünkü Ankara Valiliği dünden bu konuda bir uyarı mesajı yayınlamıştı.

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