İşçiler x-ray cihazıyla arandı!
Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarında bir ilk yaşandı. DİSK, KESK, TMMOB, Halkevleri, Türk Tabibleri Birliği'nin de aralarında bulunduğu sendika işçileri cadde ortasında kurulan x-ray cihazıyla aranarak tek tek alındı.
1 Mayıs’ta kutlamalarında bugün bir ilk de yaşandı. Alana giren işçiler cadde ortasına kurulan x-ray cihazıyla aranarak tek tek alana alınıyor. Alana girenlerin yanlarında sırt çantası ve benzeri malzemeler getirmemeleri de dikkat çekti. Çünkü Ankara Valiliği dünden bu konuda bir uyarı mesajı yayınlamıştı.
HÜRRİYET
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