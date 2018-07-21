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İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı.26260
  • Giriş : 21.07.2018 / 08:45:00

Tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yaptığı, 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Malatya'dan kaza haberi geldi. Kütahya'dan Diyarbakır'a doğru yol almakta olan ve Tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yaptığı, 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Araç içerisine sıkışan bazı yaralıların itfaiye tarafından çıkarıldığı kaza da durumu ağır olan 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Mehmet Emre (23),Ümit Aydın (20),Mehmet Sıddık Bayhan (35),Ömer Çakan (51),Mustafa Tezcan (43),Ramazan Ecer (34), Hamza İz (45),Cebrail Demir ( 21) ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alıntına alındı.

Kaza nediyle trafik bir süre aksarken hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.

TRT

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